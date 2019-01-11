2019-01-11T12:04:01+03:00
Происшествия

Борясь с тараканами, 17-летняя рязанка едва не устроила серьезный пожар в пятиэтажке

Инцидент произошел в селе Поляны
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ЧП. Фото: издательство "Пресса".Фото с места ЧП. Фото: издательство "Пресса".
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Днем в четверг, 10 января, в селе Поляны Рязанского района в однокомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного дома произошло возгорание. Специалисты МЧС выяснили, что причиной инцидента стали тараканы…

Проживающие в квартире брат и его 17-летняя сестра решили избавиться от насекомых народными средствами. Для этого они пролили плинтусы керосином. Когда старший брат ушел в магазин, девушка решила проверить, как протекает дезинфекция. Фонарика она не нашла и решила подсветить себе спичками. Керосин вспыхнул, но почти сразу погас. В комнате образовалось задымление. Оплавился плинтус и почернели обои.

Издательство «Пресса» сообщает, что прибывшие на место ЧП пожарные открыли окна и проветрили помещение. Девушка, которая сама вызвала пожарных, не пострадал, но на всякий случай была доставлена в детскую ОКБ.

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