2019-01-11T12:10:12+03:00
Происшествия

Делом о рязанской «смертельной ватрушке» заинтересовались федеральные СМИ

Водителю грозит от 3 до 5 лет тюрьмы
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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Трагедия, случившаяся в Рязани в начале декабря, неожиданно привлекла внимание федеральных СМИ. Напомним, смертельная авария произошла на парковке рядом с ТЦ «Лента» около 1 часа ночи 7 декабря.

19-летняя девушка каталась на «ватрушке», привязанной к «Ладе Калине». Один из виражей закончился трагически – конструкция вместе с пассажиркой ударилась о стоящий на парковке грузовик. От удара девушка погибла на месте.

Теперь, уже после праздников, ЧП вдруг заинтересовались федеральные СМИ, написавшие, что в отношении 20-летнего водителя заведено уголовное дело.

Действительно, дело завели по 264 статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Учитывая, что парень был трезв, а погиб один человек, по соответствующей части статьи водителю грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

К слову, уголовное дело завели в тот же день: как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД Росси по Рязанской области, в случае гибели человека это происходит максимум в течение суток.

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