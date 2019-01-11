В Дашково-Песочне Рязани иномарка сбила женщину

11 Янв. 2019 2019-01-11T11:09:49+03:00

С травмами она обращалась к врачам

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10 января около 19.00 в Рязани произошло ДТП с участием пешехода, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась на улице Советской Армии у дома 1/34.

27-летний рязанец на автомобиле Skoda Octavia сбил 43-летнюю женщину. По предварительной информации, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате женщина с травмами обращалась за помощью медиков.

Всего за минувшие сутки на дорогах области зарегистрировано три ДТП, в которых три человека получили травмы. В регионе произошло 19 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 3552 нарушения правил дорожного движения, задержали двух пьяных водителей.