Роспотребнадзор призывает рязанцев обращаться на горячую линию по работе такси
Специалисты принимают звонки до вторника, 15 января
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В Управлении Роспотребнадзора по Рязанской области с 27 декабря по 15 января действует горячая линия по услугам такси, сообщает пресс-служба ведомства.
С начала работы линии позвонили 16 жителей области, которым специалисты Управления и регионального Центра гигиены и эпидемиологии дали необходимые разъяснения.
Звонить можно в будние дни с 10 часов до 17 часов, в выходные дни с 9 часов до 16 часов по номерам: Управление Роспотребнадзора 8-800-100-22-62 и Центр гигиены и эпидемиологии 8-800-200-10-62.