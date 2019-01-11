В центре Рязани состоится турнир по хоккею в валенках

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:30:42+03:00

Болельщики посоревнуются в метании этой зимней обуви на дальность и других дисциплинах

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20 января в Рязани состоится III городской турнир по хоккею в валенках. Площадкой для ледовых баталий послужит каток на Лыбедском бульваре.

- Торжественное открытие соревнований состоится в 11.00. Принять участие в турнире могут все желающие в возрасте от 18 лет, - сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Команды могут заявиться на участие в турнире до 18 января по телефону, указанному на admrzn.ru. Для этого необходимо собрать 9 человек - вратаря и 8 полевых игроков (4 из них будут находиться на площадке, 4 - в запасе).

В программе есть и мероприятия для болельщиков: метание валенка на дальность, игры и эстафеты. Победителям полагаются призы.