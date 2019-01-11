Житель рязанской глубинки хранил марихуану среди табака

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:07:00+03:00

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До полиции дошла информация, что 55-летний житель поселка Ухолово может хранить у себя дома растительные наркотики. Во время обыска действительно был обнаружен сверток со 146 граммами марихуаны, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Этот сверток хозяин хранил среди открытых банок с другой высушенной растительностью с весьма насыщенным запахом – табаком-самосадом. Представители власти полагают, что так он хотел помешать им и кинологам провести успешный осмотр жилища.

Мужчина, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, пояснил, что обнаружил дикорастущую коноплю в окрестностях осенью минувшего года. Против него возбудили уголовное дело.