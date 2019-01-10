ХК «Рязань» устроил на льду «Олимпийского» триллер с хеппи-эндом

10 Янв. 2019 2019-01-10T22:51:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 10 января, хоккейный клуб «Рязань» проводил очередной домашний матч регулярного чемпионата ВХЛ. В город на Оке пожаловала команда «Горняк» (Учалы).

Счет открыли гости – причем сделали это уже на 15 секунде! Отличился Денис Мингалеев. Чтобы восстановить равновесие рязанцам потребовалось чуть более шести с половиной минут. В составе «горожан» шайбу в свой актив записал Никита Попов.

В начала второй двадцатиминутки в составе хозяев отличился Артем Прохоров. Но и этот счет продержался недолго. После броска Никиты Сетдикова откликнувшегося на пас из-за ворот на табло загорелись цифры 2:2. Вообще второй период гости провели более активно и содержательно.

В середине третьего периода тот же Сетдиков вновь вывел «Горняк» вперед, оформив дубль. Пропустив третью шайбу «Рязань» преобразилась: стала играть агрессивно и напористо. Что принесло свои плоды. После броска Ивана Иванова добил шайбу в цель Никита Воробьев – 3:3.

Начало овертайма едва для рязанцев не стало повторением кошмара первого периода. Вездесущий Сетдиков переиграл оборону рязанцев и убежал на «свидание» с голкипером «горожан». К счастью, Сергей Денисов оказался на высоте. И тут же рязанцы провели контратаку три в одного, но вместо передачи последовал бросок, с которым справился вратарь гостей.

И все же хозяева льда добились победы. Выход два в одного «горожане» разыграли, как по учебнику. Владимир Капров точно выложил пас на клюшку Артему Луговому и тот не промахнулся. 4:3 в пользу ХК «Рязань».

Заключительный домашний матч этой серии ХК «Рязань» проведет в субботу, 12 января (17.00). Соперником «горожан» станет Южный Урал (Орск).