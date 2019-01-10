Губернатор Николай Любимов показал, какой будет Рязань в 2030 году

10 Янв. 2019 2019-01-10T19:06:19+03:00

На своей страничке «вКонтакте» он опубликовал видеоролик о будущем нашего года

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В четверг вечером, 10 января, губернатор Николай Любимов опубликовал на своей страничке в социальной сети «вКонтакте» видеоролик «Рязань 2030».

В комментарии к ролику Николай Викторович отметил:

- Какой будет Рязань в 2030-м? Надеюсь, именно такой. Все наши цели и задачи мы определили в Стратегии социально-экономического развития региона. Это конкретные пожелания, устремления и мечты рязанцев.

В видеопослании о Рязани говорит следующее: «Тут можно созидать и работать, имея под рукой все необходимое. Здесь дети получают знания, которые уверенно применяют в будущем. А взрослые создают нечто важное, полезное, нужное». Также в ролике сообщается, что по городу будут курсировать беспилотные такси, а добраться из Рязани до Москвы можно будет всего за час.

За первый час ролик набрал более 3500 просмотров.