Рязанские «Теплосети» планируют взыскать с «Автоколонны 1310» 15 миллионов рублей

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:20:03+03:00

Муниципальное предприятие подало в арбитраж заявление о включении в реестр кредиторов

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Арбитражный суд принял заявление о включении в реестр требований одного из кредиторов рязанской «Автоколонны 1310», находящейся в процессе банкротства. Интересно, что взыскать 14,7 миллиона рублей планирует другое муниципальное предприятие – РМПТС, единая теплоснабжающая организация города.

Напомним, «Автоколонна 1310» сама попросила признать себя несостоятельной из-за непогашенной задолженности - около 77,5 миллиона рублей. По данным «Комсомолки», общая сумма неплатежей МУПа втрое выше (сюда входят лизинг, ГСМ, запчасти, налоги и сборы, другие статьи расходов).На технику перевозчика наложен арест.

Судебное заседание, на котором рассмотрят заявление РМПТС, состоится 5 февраля.