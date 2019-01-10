2019-01-10T16:45:26+03:00
Происшествия

ДТП на перекрестке Московского шоссе и улицы Мервинской в Рязани зафиксировала видеокамера

Столкнулись три автомобиля
Роман ДОРОФЕЕВ
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В среду, 9 января, на пересечении Московского шоссе и улицы Мервинской в Рязани произошло ДТП с участием трех автомобилей. Запись момента столкновения была опубликована в группе «Дороги Рязани» на сайте YouTube. На ролике видно, как автомобиль Lada Vesta, нарушая правила дорожного движения, поворачивает со средней полосы налево на запрещающий сигнал светофора. На встречной полосе в автомобиль нарушителя врезается автомобиль Mitsubishi. После удара иномарка потеряла управлении и отскочила в стоявший на светофоре автомобиль Lada Largus.

Как сообщили редакции «Комсомольской правды» в пресс-службе ГИБДД, происшествие обошлось без пострадавших.

ДТП в Рязани. Московское ш. - ул. Мервинская..

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