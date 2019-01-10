На воскресном фестивале «Рязанский пирожок» пройдет дегустация – бесплатно

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:13:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшее воскресенье, 13 января, в областном центре пройдет второй гастрономический фестиваль «Рязанский пирожок», сообщает пресс-служба горадминистрации.

Праздник состоится на улице Почтовой. На главной пешеходной улице города в 14 ярмарочных домиках свою продукцию представят местные производители. Среди угощений – разнообразные хлебобулочные изделия, в том числе, конечно, пирожки. Помимо этого гостей ждут мастер-классы и концерт лучших артистов областного центра.

Пройдет на фестивале и дегустация – жетоны для участия в ней получат все желающие. А после нужно будет отведать продукцию и проголосовать. Выбирать лучших будут в пяти номинациях:

– Лучшая сладкая начинка

– Лучшая овощная начинка

– Лучшая оригинальная начинка

– Оригинальное оформление торгового места

– Рязанская изюминка.

Начало в полдень.