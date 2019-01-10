На воскресном фестивале «Рязанский пирожок» пройдет дегустация – бесплатно
В ближайшее воскресенье, 13 января, в областном центре пройдет второй гастрономический фестиваль «Рязанский пирожок», сообщает пресс-служба горадминистрации.
Праздник состоится на улице Почтовой. На главной пешеходной улице города в 14 ярмарочных домиках свою продукцию представят местные производители. Среди угощений – разнообразные хлебобулочные изделия, в том числе, конечно, пирожки. Помимо этого гостей ждут мастер-классы и концерт лучших артистов областного центра.
Пройдет на фестивале и дегустация – жетоны для участия в ней получат все желающие. А после нужно будет отведать продукцию и проголосовать. Выбирать лучших будут в пяти номинациях:
– Лучшая сладкая начинка
– Лучшая овощная начинка
– Лучшая оригинальная начинка
– Оригинальное оформление торгового места
– Рязанская изюминка.
Начало в полдень.
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