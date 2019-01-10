За год число электронных больничных в Рязанской области выросло в 60 раз
Чаще всего их оформляют, разумеется, в крупных больницах региона
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Рязанское региональное отделение Фонда социального страхования РФ опубликовало статистику по электронным листкам нетрудоспособности. Судя по этим данным, рост их число за год – огромен.
Так, в январе 2018 года в регионе зарегистрировали 500-й электронный листок нетрудоспособности. В январе этого года их уже на 30 тысяч больше.
Такой больничный можно оформить в любом медучреждении области. В лидерах, разумеется, крупные организации – ОКБ и больница № 11. Однако и районные учреждения активно с ними работают: в Шилове, Сараях, Александро-Невском и других райцентрах.