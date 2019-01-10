2019-01-10T17:47:29+03:00
Здоровье

За год число электронных больничных в Рязанской области выросло в 60 раз

Чаще всего их оформляют, разумеется, в крупных больницах региона
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рязанское региональное отделение Фонда социального страхования РФ опубликовало статистику по электронным листкам нетрудоспособности. Судя по этим данным, рост их число за год – огромен.

Так, в январе 2018 года в регионе зарегистрировали 500-й электронный листок нетрудоспособности. В январе этого года их уже на 30 тысяч больше.

Такой больничный можно оформить в любом медучреждении области. В лидерах, разумеется, крупные организации – ОКБ и больница № 11. Однако и районные учреждения активно с ними работают: в Шилове, Сараях, Александро-Невском и других райцентрах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Николай Любимов показал, какой будет Рязань в 2030 году
Рязанские «Теплосети» планируют взыскать с «Автоколонны 1310» 15 миллионов рублей
ДТП на перекрестке Московского шоссе и улицы Мервинской в Рязани зафиксировала видеокамера
На воскресном фестивале «Рязанский пирожок» пройдет дегустация – бесплатно
В Рязанской области прогнозируются снегопады
Отмена бесплатного часа в рязанском ТРЦ «Малина» привела к огромной пробке
ГИБДД ищет очевидцев смертельного наезда на М5 в Рязани
Еще в шести районах Рязанской области появились новые точки доступа Wi-Fi
На предновогодних продуктовых ярмарках рязанцы предпочли закупаться картошкой и колбасой
В новогоднюю ночь в Рязани появилась на свет тройня
Автобус ритуальных услуг в рязанском райцентре стал причиной массового ДТП
Стали известны подробности вечернего ДТП на площади Победы в Рязани (фото)
В Рязани пожарные получили вызов о возгорании в администрации города
Дело об убийстве в рязанской глубинке впервые рассмотрит суд присяжных
На крупном турнире в Рязани местная теннисистка вышла в четвертьфинал
Вечером 9 января движение в центре Рязани парализовали три ДТП
5 рязанцев лечили от обморожений в новогодние каникулы
Проезд по платным дорогам в Рязанской области подорожал
В рязанском райцентре Касимов пройдут соревнования по зимнему автокроссу
За новогоднюю декаду в рязанских кафе изъяли более тонны «левого» алкоголя
«Рязаньгоргаз» обеспечил бесперебойное и безаварийное газоснабжение в новогодние праздники
Дубовая роща у рязанского села Коростово получила статус памятника природы