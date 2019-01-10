За год число электронных больничных в Рязанской области выросло в 60 раз

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:47:29+03:00

Чаще всего их оформляют, разумеется, в крупных больницах региона

Изменить размер текста: A A

Рязанское региональное отделение Фонда социального страхования РФ опубликовало статистику по электронным листкам нетрудоспособности. Судя по этим данным, рост их число за год – огромен.

Так, в январе 2018 года в регионе зарегистрировали 500-й электронный листок нетрудоспособности. В январе этого года их уже на 30 тысяч больше.

Такой больничный можно оформить в любом медучреждении области. В лидерах, разумеется, крупные организации – ОКБ и больница № 11. Однако и районные учреждения активно с ними работают: в Шилове, Сараях, Александро-Невском и других райцентрах.