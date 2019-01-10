2019-01-10T13:33:22+03:00
Происшествия

ГИБДД ищет очевидцев смертельного наезда на М5 в Рязани

36-летняя жительница Шиловского района переходила дорогу по «зебре» у остановки
Антон КОНОВАЛОВ
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ГИБДД ищет очевидцев смертельного наезда на пешехода. Как уже сообщалось, 8 января на М5 в Рязани автобус врезался в остановившийся перед нерегулируемой «зеброй» автомобиль Kia. Легковушку от удара отбросило на переходившую дорогу женщину – 36-летнюю жительницу Шиловского района. Произошло это в 9.50 у остановки «Рязанские сады».

Всех, кто обладает информацией о ДТП, просят обращаться по телефону (4912)29-72-56 или по адресу улица Фирсова, 12 корпус 1.

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