Еще в шести районах Рязанской области появились новые точки доступа Wi-Fi

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:02:36+03:00

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В 2018 году в шести районах региона появились новые точки высокоскоростного доступа к интернету. Беспроводную систему установили в рамках федерального проекта в 10 населенных пунктах, сообщает издательство «Пресса».

Сеть стала доступна жителям населенных пунктов:

– Бусаево в Клепиковском районе

–Сушки и Городковичи в Спасском районе

– Демушкино и Устье в Сасовском районе

– Напольное и Новобокино в Сараевском районе

– Столпцы в Старожиловском районе

– Кермись и Ямбирно в Шацком районе.

По проекту интернет обеспечивают в деревнях с числом жителей от 250 до 500 человек и до 2024 года сеть должна заработать в более чем 230 населенных пунктах.

В 57 десятиметровые столбы с Wi-Fi-доступом уже установили. Расположены они чаще всего рядом с местной администрацией.