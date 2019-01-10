Еще в шести районах Рязанской области появились новые точки доступа Wi-Fi
В 2018 году в шести районах региона появились новые точки высокоскоростного доступа к интернету. Беспроводную систему установили в рамках федерального проекта в 10 населенных пунктах, сообщает издательство «Пресса».
Сеть стала доступна жителям населенных пунктов:
– Бусаево в Клепиковском районе
–Сушки и Городковичи в Спасском районе
– Демушкино и Устье в Сасовском районе
– Напольное и Новобокино в Сараевском районе
– Столпцы в Старожиловском районе
– Кермись и Ямбирно в Шацком районе.
По проекту интернет обеспечивают в деревнях с числом жителей от 250 до 500 человек и до 2024 года сеть должна заработать в более чем 230 населенных пунктах.
В 57 десятиметровые столбы с Wi-Fi-доступом уже установили. Расположены они чаще всего рядом с местной администрацией.