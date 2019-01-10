2019-01-10T13:31:55+03:00
Общество

В новогоднюю ночь в Рязани появилась на свет тройня

Все малыши чувствуют себя хорошо
Мария БЛИНОВА
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В ночь на 1 января в Перинатальном центре Рязани родилась тройня, сообщает портал учреждений здравоохранения uzrf.ru.

Малыши – два мальчика и девочка – решили появиться на свет раньше срока, но роды, к счастью, прошли благополучно. Вес младенцев от 2,3 до 2,4 кг. Кстати, тройни в нашей области, по статистике, рождаются максимум четыре раза в год.

Всего же 1 числа в Перинатальном центре родились семь малышей. По словам медиков, в новогоднюю ночь бывало и больше.

– Ни одна новогодняя ночь не прошла спокойно. То мы идем в операционную за пять минут до полуночи, то в час ночи, – говорит заведующая родильным отделением Перинатального центра Ирина Девятова.

Кстати с 24 декабря по 8 января в общей сложности в Рязанской области родились 400 малышей: 206 девочек и 194 мальчика, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Среди них – пять двоен.

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