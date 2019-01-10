На предновогодних продуктовых ярмарках рязанцы предпочли закупаться картошкой и колбасой

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:26:15+03:00

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С 27 по 30 декабря предновогодние ярмарки выходного дня прошли на пяти площадках Рязани, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. Свою продукцию рязанские производители представили более чем на 340 торговых местах.

В итоге мяса, полуфабрикатов и колбас продано более 15 тонн, молока и молочных продуктов – свыше 16 тонн. Хлеба и хлебобулочных изделий жители облцентра закупили 7 тонн, а к ним 600 кг меда и других продуктов пчеловодства.

Помимо этого на ярмарках продано 18 тонн картофеля, 5 тонн овощей, 13 тонн яблок и груш.

Следующие ярмарки выходного дня пройдут в ближайшую субботу, 12 января. Их организуют на тех же пяти площадках Рязани: на Театральной площади, перед ЦНТИ (ул. Крупской, д.17), у кинотеатра «Октябрь» (ул. Новоселов, д.13), возле ТЦ «КИТ» (ул. Станкозаводская, д.30) и в Торговом городке.

Время работы ярмарок – с 8 до 15 часов.