2019-01-10T11:19:13+03:00
Происшествия

Автобус ритуальных услуг в рязанском райцентре стал причиной массового ДТП

Пострадал один человек
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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9 января около в 11.05 в рабочем поселке Сараи произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

58-летний житель райцентра на автобусе «ПАЗ», по предварительным данным, не уступил дорогу ВАЗ-2115 – эта легковушка по правилам имела преимущество проезда. По информации издательства «Пресса», автобус принадлежит компании, оказывающей ритуальные услуги.

В итоге «ПАЗ» влетел в легковушку, а та задела еще и автомобиль «Лада Калина». 31-летняя пассажирка этой машины обращалась за помощью медиков.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано три ДТП, в которых три человека получили травмы. В регионе произошло 23 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 3396 нарушений правил дорожного движения, задержали двух пьяных водителей.

Кстати, в последние дни длинных выходных пьяных водителей задержали в 20 (!) раз больше.

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