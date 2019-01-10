2019-01-10T10:49:14+03:00
Происшествия

Стали известны подробности вечернего ДТП на площади Победы в Рязани (фото)

Пострадал водитель одной из машин
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В среду, 9 января, в 17 часов на Первомайском проспекте – прямо напротив площади Победы – произошло ДТП. Авария, напомним, на время парализовала движение в центре города. 10 числа пресс-служба Госавтоинспекции обнародовала подробности происшествия.

Chevrolet Cruze, за рулем которого была 22-летняя жительница области, ехал в сторону центра города. Перед поворотом на улицу Завражного загорелся красный сигнал светофора, однако барышня его проигнорировала и продолжила движение по прямой.

В итоге влетела в легковушку Skoda Octavia, выезжавшую на проспект с улицы Завражного на разрешающий сигнал светофора.

В результате 46-летний водитель Skoda Octavia обращался за помощью медиков. Проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

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