В Рязани пожарные получили вызов о возгорании в администрации города

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:13:04+03:00

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Поздним вечером 9 января к зданию по адресу Радишева, 28, где размещаются администрация Рязани и городская дума, прибыла техника противопожарной службы с включенными проблесковыми маячками. Соответствующее видео выложила в своем сообществе ГТРК «Ока».

Как прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области, в 21.42 поступило сообщение о возгорании, на место было отправлено 8 расчетов. Однако информация о пожаре не подтвердилась – вызов оказался ложным.