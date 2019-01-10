В Рязани пожарные получили вызов о возгорании в администрации города
Он оказался ложным, поэтому восемь расчетов отработали «вхолостую»
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Поздним вечером 9 января к зданию по адресу Радишева, 28, где размещаются администрация Рязани и городская дума, прибыла техника противопожарной службы с включенными проблесковыми маячками. Соответствующее видео выложила в своем сообществе ГТРК «Ока».
Как прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области, в 21.42 поступило сообщение о возгорании, на место было отправлено 8 расчетов. Однако информация о пожаре не подтвердилась – вызов оказался ложным.