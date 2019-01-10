2019-01-10T09:33:12+03:00
Происшествия

Дело об убийстве в рязанской глубинке впервые рассмотрит суд присяжных

Процесс может стать резонансным
Мария БЛИНОВА
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9 января в Кадомском районном суде прошло предварительное слушание по уголовному делу, которое будет рассматривать суд присяжных – впервые в истории Рязанской области.

Порядок, по которому в районах дела по наиболее тяжким преступлениям могут рассматривать присяжные, начал действовать с 1 июня 2018 года и первым с таким ходатайством минувшим летом обратился житель Кадомского района, сообщает пресс-служба райсуда.

Напомним, он обвиняется в жестоком убийстве: по версии следствия, будучи пьяным, этот житель райцентра ночью серьезно избил проходящего мимо мужчину. Тот не смог ни встать, ни даже позвать на помощь. А утром, так и оставшись лежать на морозе, умер на месте избиения.

Теперь дело рассмотрят присяжные, коллегию которых наберут из числа местных жителей. И этот процесс может стать резонансным… По собственной информации редакции, в районе скептически относятся к такому варианту, боясь за присяжных и, как следствие, за объективность их решения.

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