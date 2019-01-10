2019-01-10T09:16:43+03:00
Спорт

На крупном турнире в Рязани местная теннисистка вышла в четвертьфинал

Анастасия Брешенкова обыграла другую россиянку Анастасию Гречкину
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С 7 по 13 января в рязанской Академии тенниса проходит юношеский теннисный турнир «Кубок Кремля 2019». В нем участвуют 130 спортсменов из 16 стран мира в возрасте до 13 лет.

Как сообщает правительство области, одна из местных спортсменок – Анастасия Брешенкова – вышла в четвертьфинал соревнований. В среду она обыграла Анастасию Гречкину со счетом 6:3, 6:0, а утром четверга встречается с еще одной россиянкой Еленой Приданкиной в борьбе за место в квартете лучших.

- В парном разряде борьбу за победу продолжают представители региона: Анастасия Брешенкова и Елизавета Масная, Богдан Бородин и Руслан Тюкаев, - добавили в кабмине.

За результатами игр можно следить на сайте matchscorer.net.

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