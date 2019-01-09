Вечером 9 января движение в центре Рязани парализовали три ДТП

9 Янв. 2019 2019-01-09T21:06:19+03:00

Больше всего обсуждений в интернете вызвало столкновение двух иномарок на площади Победы

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Три автоаварии, произошедшие 9 января между 18:00 и 19:30 вдоль главной автомобильной магистрали в центре Рязани, стали причиной заторов, затруднивших движение.

Около 18:00 на площади Победы, в тот момент, когда по сигналу светофора на Первомайский проспект начали выезжать автомобили с проезда Завражнова, одна из иномарок, ехавшая по проспекту в сторону центра, не остановилась. Двигаясь на запрещающий сигнал, она столкнулась с другой иномаркой, выезжающей из-за поворота. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения, их отбросило на полосы, где должно было идти движение транспорта в сторону Московского шоссе. Видео ДТП появилось в социальных интернет-сетях.

Некоторое время спустя водители сообщили о другой аварии: столкновение двух автомобилей произошло у торгового центра «Рязанский» в начале Московского шоссе. А приблизительно в 19:10 еще одно ДТП случилось на перекрестке Первомайского проспекта с улицами Типанова и Вокзальной.