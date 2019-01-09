2019-01-09T21:06:19+03:00
Происшествия

Вечером 9 января движение в центре Рязани парализовали три ДТП

Больше всего обсуждений в интернете вызвало столкновение двух иномарок на площади Победы
Сергей ЮРЧЕНКО
Поделиться:
Момент за мгновение до ДТП на кадре с видеозаписиМомент за мгновение до ДТП на кадре с видеозаписи
Изменить размер текста:

Три автоаварии, произошедшие 9 января между 18:00 и 19:30 вдоль главной автомобильной магистрали в центре Рязани, стали причиной заторов, затруднивших движение.

Около 18:00 на площади Победы, в тот момент, когда по сигналу светофора на Первомайский проспект начали выезжать автомобили с проезда Завражнова, одна из иномарок, ехавшая по проспекту в сторону центра, не остановилась. Двигаясь на запрещающий сигнал, она столкнулась с другой иномаркой, выезжающей из-за поворота. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения, их отбросило на полосы, где должно было идти движение транспорта в сторону Московского шоссе. Видео ДТП появилось в социальных интернет-сетях.

Некоторое время спустя водители сообщили о другой аварии: столкновение двух автомобилей произошло у торгового центра «Рязанский» в начале Московского шоссе. А приблизительно в 19:10 еще одно ДТП случилось на перекрестке Первомайского проспекта с улицами Типанова и Вокзальной.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
5 рязанцев лечили от обморожений в новогодние каникулы
Проезд по платным дорогам в Рязанской области подорожал
В рязанском райцентре Касимов пройдут соревнования по зимнему автокроссу
За новогоднюю декаду в рязанских кафе изъяли более тонны «левого» алкоголя
«Рязаньгоргаз» обеспечил бесперебойное и безаварийное газоснабжение в новогодние праздники
Дубовая роща у рязанского села Коростово получила статус памятника природы
На Старый Новый год рязанцев приглашают на джазовый концерт в честь Константина Панкратова
В рязанском Михайлове подвели итоги конкурса «Елка-2019»
Ветеран войны из Рязани Татьяна Овчинникова отметила 100-летие
Виновнику гибели четырех студентов рязанский суд вновь отказал в УДО
Лучший вратарь молодежного чемпионата мира Петр Кочетков приехал в Рязань
Рязанский коллекционер часов ради нового экземпляра пошел на преступление
На строительство школы рядом с Дашково-Песочней Рязани выделят первые бюджетные деньги
Под конец праздничных выходных пьяных рязанских водителей задержали втрое больше обычного
Праздничное застолье в Рязани обернулось гибелью человека
За новогодние праздники в Рязанской области в огне погибли два человека
После вылета в кювет на рязанской дороге пострадали три человека, в том числе ребенок
Митрополит Рязанский и Михайловский посетил областную детскую больницу
В Рязани прошло рабочее совещание губернатора и полномочного представителя Президента в ЦФО
Актриса Любовь Толкалина отметила Рождество в Рязанской области
За полвека рязанец собрал уникальную коллекцию топоров
Посетителям кинотеатра эвакуированного рязанского ТРЦ компенсируют затраты
Прилетело: рязанцу пробили окна дома и иномарки
Катание на санях и настоящие скачки: в рязанской глубинке Рождество отметили на зависть горожанам
В Рязани ТРЦ «Круиз» эвакуировали из-за сообщения о задымлении
Ночью в Рязанской области резко подморозит