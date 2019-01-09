5 рязанцев лечили от обморожений в новогодние каникулы

9 Янв. 2019 2019-01-09T19:37:05+03:00

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За время новогодних каникул 5 жителнй Рязанской области с обморожениями поступили в Областную клиническую больницу, где работает ожоговое отделение, занимающееся лечением всех видов термических травм. Врачи сообщают, что повреждения кожи у пострадавших такие, что требовали не только госпитализации, но и оперативного вмешательства хирургов.

– Большинство пострадавших, – отметил заведующий ожоговым отделением ОКБ Артем Введенский, – это люди, которые злоупотребляют алкоголем. Среди пациентов также есть один рыбак, который оделся не по погоде.

В связи с этим медики выступили в интернет-группе министерства здравоохранения Рязанской области с предупреждением: находясь на улице в сильный мороз, нельзя употреблять спиртное, так как это способствует чрезмерной теплоотдаче. При возникновении боли в пострадавших от холода участках тела их нельзя растирать снегом и льдом, надо немедленно обращаться в медицинское учреждение.