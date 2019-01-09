Проезд по платным дорогам в Рязанской области подорожал

9 Янв. 2019 2019-01-09T19:25:07+03:00

Водителям хотелось бы, чтобы стоимость проезда соотносилось с качеством дорог Фото: Владимир ФРОЛОВ

Он будет индексироваться и в дальнейшем

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В Рязанской области более чем на 15% увеличилась предельная плата за проезд по платным дорогам и искусственным сооружениям. Такое постановление опубликовало региональное правительство. Речь идет о новых объектах, создаваемых инвесторами по концессионным соглашениям.

Тариф дифференцируется по количеству осей и высоте автомобилей. Километр пути для обычной легковушки высотой не более 2 метров, включая авто с прицепом, максимально может стоить 13 рублей 85 копеек по дорогам и 96 рублей 93 копейки по иным искусственным сооружениям.

Для самой дорогой категории – грузовиков с тремя и более осями, высотой 2,6 метра и более, предельная стоимость километра составляет соответственно 44 рубля 43 копейки и 310 рублей 41 копейку.

Тарифы будут индексироваться ежегодно в соответствии с индексом потребительских цен.

Как сообщалось ранее, в регионе планируется построить около 36 километров платных дорог, в том числе продолжение Северного обхода (этапы II и III). Также за счет частного капитала «Северку» соединят с Московским и Михайловским шоссе.