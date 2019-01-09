2019-01-09T17:55:10+03:00
Спорт

В рязанском райцентре Касимов пройдут соревнования по зимнему автокроссу

Гонка запланирована на 2 февраля
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2 февраля, в субботу, в райцентре Касимов пройдет открытое первенство города по зимнему автокроссу. На старт выйдут спортсмены следующих зачетных групп: супер-багги, Д2-Н (передний привод, легковые), Д2-классика (задний привод, легковые), Д2-юниор.

Первые соревнования по автокроссу в истории Касимова прошли 25 августа 2018 года и вызвали большой ажиотаж, как среди местных жителей, так и среди спортсменов. Теперь организаторы – а среди них исключительно касимовцы – решили провести зимнюю гонку.

Официальное открытие соревнований состоится 2 февраля в 12.00. На 12.20 запланировано начало отборочных и финальных заездов. Трасса проложена в районе касимовского аэродрома.

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