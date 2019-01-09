2019-01-09T17:22:09+03:00
Общество

За новогоднюю декаду в рязанских кафе изъяли более тонны «левого» алкоголя

Полицейские составили 34 административных протокола
Константин МОГИЛИН
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За новогодние праздники рязанские полицейские изъяли из продажи 1188 литров сомнительного алкоголя.

- Так, 7 и 8 января в Рязани оперативники зафиксировали незаконную продажу спиртного в кафе на лице Кутузова, где изъяли 32 литра продукции, и в кафе на улице Новикова-Прибоя - там изъято 18 литров алкоголя, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Всего в ходе рейдов выявлено 34 административных правонарушения. Алкоголем без документов торговали в Ряжске, Скопине, в селе Путятино, в Сасовском, Шиловском, Рыбновском, Шацком, Кораблинском, Сараевском и Михайловском районах.

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