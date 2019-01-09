2019-01-09T17:11:32+03:00
Недвижимость

«Рязаньгоргаз» обеспечил бесперебойное и безаварийное газоснабжение в новогодние праздники

В этот период в компании действовал специальный график работы
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Специалисты «Рязаньгоргаза» в новогодние праздники обеспечили бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей областного центра. Для обеспечения газоснабжения, в период максимальных нагрузок на газораспределительные сети, в компании был установлен специальный график работы для аварийно-диспетчерской службы, организовано круглосуточное дежурство технических руководителей, ответственных специалистов и дополнительных аварийно-восстановительных бригад.

В преддверии праздников газовики проверили техническое состояние оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств связи, обеспечили готовность автотранспорта и строительной техники для выполнения возможных аварийно-восстановительных работ. На случай возникновения чрезвычайной ситуации была предусмотрена система оперативного оповещения и реагирования.

Кроме того, в период январских праздников газовики не прекращали плановую работу по оповещению пользователей о проведении обязательного ежегодного технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

– Нашим потребителям нельзя забывать, что в целях безопасности необходимо содержать газоиспользующее оборудование в исправном состоянии. Для этого каждый год, согласно требованиям законодательства, проводится его техническое обслуживание. С графиком проведения работ можно ознакомиться на официальном сайте АО «Рязаньгоргаз», – отметил заместитель генерального директора – главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

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