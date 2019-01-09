На Старый Новый год рязанцев приглашают на джазовый концерт в честь Константина Панкратова

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:06:21+03:00

Константин Панкратов играл на контрабасе и бас-гитаре во множестве джаз- рок- и эстрадных коллективов.

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Старый Новый год – волшебный, красивый и настраивающий на ностальгию праздник. А в этом году он будет вдвойне приятным для тех, кто придет 13 января в кафе «Фонтан» на концерт в честь дня рождения Константина Панкратова!

Обладатель звания «Легенда рязанского джаза», которое присудило Константину сообщество рязанских музыкантов, отметит свое 65-летие!

Панкратов играл на контрабасе и бас-гитаре во множестве джаз- рок- и эстрадных коллективов. Он неизменный участник группы Feelin’s, автор нескольких собственных музыкально-поэтических проектов.

В праздничном концерте примут участие известные рязанские музыканты и коллективы, которые так или иначе связаны с творчеством Контантина Панкратова:

– группа Верес и Валентина Рязанова

– группа СпектриZ

– Владимир Власов (Йогов, Барашкин)

– Олег Тюрин

– группа Feelin’s.

Будет много джаза, приятных красивых мелодий и хорошее настроение!

Начало концерта в 20:00.

Стоимость билетов 500-700 рублей. Бронирование по тел. 8 (920) 954-23-37.

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