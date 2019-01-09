На Старый Новый год рязанцев приглашают на джазовый концерт в честь Константина Панкратова
Старый Новый год – волшебный, красивый и настраивающий на ностальгию праздник. А в этом году он будет вдвойне приятным для тех, кто придет 13 января в кафе «Фонтан» на концерт в честь дня рождения Константина Панкратова!
Обладатель звания «Легенда рязанского джаза», которое присудило Константину сообщество рязанских музыкантов, отметит свое 65-летие!
Панкратов играл на контрабасе и бас-гитаре во множестве джаз- рок- и эстрадных коллективов. Он неизменный участник группы Feelin’s, автор нескольких собственных музыкально-поэтических проектов.
В праздничном концерте примут участие известные рязанские музыканты и коллективы, которые так или иначе связаны с творчеством Контантина Панкратова:
– группа Верес и Валентина Рязанова
– группа СпектриZ
– Владимир Власов (Йогов, Барашкин)
– Олег Тюрин
– группа Feelin’s.
Будет много джаза, приятных красивых мелодий и хорошее настроение!
Начало концерта в 20:00.
Стоимость билетов 500-700 рублей. Бронирование по тел. 8 (920) 954-23-37.
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