Ветеран войны из Рязани Татьяна Овчинникова отметила 100-летие

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:07:41+03:00

Поздравительный адрес на ее имя прислал президент Владимир Путин

Изменить размер текста: A A

8 января 2019 года 100-летие отметила ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Алексеевна Овчинникова. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Рязани.

С этой знаменательной датой Татьяну Алексеевну поздравили представители городской власти. Женщине вручили поздравление, подписанное Президентом РФ Владимиром Путиным, ценные подарки и, конечно же, цветы.

Татьяна Алексеевна родилась 8 января 1919 года в поселке Сапожок. В 1941 году участвовала в обороне столицы – награждена медалью «За оборону Москвы». После войны вышла замуж. Воспитала троих детей, семерых внуков и четверых правнуков.

Редакция «Комсомольской правды» присоединяется к поздравлениям и желает Татьяне Алексеевне здоровья и хорошего настроения!