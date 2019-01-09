Виновнику гибели четырех студентов рязанский суд вновь отказал в УДО

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:27:18+03:00

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Милославский районный суд, как сообщает его пресс-служба, рассмотрел очередное ходатайство об условно-досрочном освобождении Дмитрия Горденкова. В марте 2014 года его осудили на 7 лет 7 месяцев колонии как виновника ДТП, в котором погибли четверо 18-летних парней.

Страшная авария случилась в Тамбове в 2013 году. BMW Горденкова на огромной скорости протаранил «пятерку». Отечественное авто загорелось. Из находившейся в нем компании студентов не выжил никто.

Горденков уже несколько раз пытался выйти на свободу, но его ходатайства и апелляции оставались без удовлетворения. Заключенный, хоть и получил положительные характеристики на зоне, не торопится возмещать ущерб родственникам. Суд посчитал, что социальная справедливость не восстановлена, и вновь отказал в УДО.