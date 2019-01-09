Лучший вратарь молодежного чемпионата мира Петр Кочетков приехал в Рязань

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:39:01+03:00

Во время игры ХК «Рязань» - «Челмет» болельщики смогли не только поддержать любимую команду, но и пообщаться с лучшим молодым вратарем мира

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 8 января, ХК «Рязань» проводил очередной матч регулярного чемпионата ВХЛ. Соперником «горожан» был прямой конкурент за выход в плей-офф – челябинский «Челмет».

Перед началом встречи министр спорта Рязанской области Владислав Фролов поздравил, вернувшегося в расположении «горожан» Петра Кочеткова. Напомним, что на прошедшем в Канаде молодежном чемпионате мира голкипер сборной России и ХК «Рязань» был признан лучшим вратарем турнира, также в составе сборной он выиграл бронзовые награды.

В перерывах встречи в фойе Дворца спорта «Олимпийский» прошли автограф- и фотосессия с Кочетковым. Желающих пообщаться с одной из главных звезд российской сборной было более чем предостаточно.

В какой-то мере приезд Кочеткова компенсировал болельщикам заряд положительных эмоций, которые они недополучили от игры любимого хоккейного клуба. ХК «Рязань» уступил челябинцам в овертайме 2:3. Дважды по ходу встречи хозяева уходили в отрыв (шайбы на счету Артема Лугового и Никиты Попова) и дважды гости сравнивали счет (Сергей Сентюрин, Юрий Шадрин).

Кирилл Капустин атакует ворота "Челмета".

В конце основного времени игры для хозяев и вовсе все могло завершиться полным фиаско – за 43 секунды до сирены на скамейку штрафников отправился Кирилл Капустин. Рязанцы смогли выстоять до окончания третьего периода, но уже в самом начале овертайма «Челмет» оформил победу, грамотно реализовав большинство (шайба на счету Александра Шепелева).

На послематчевой пресс-конференции наставник «горожан» Павел Десятков раскритиковал команду:

- Мы сыграли, считаю, безобразно, видимо, посчитали, что уже достаточно очков набрали. Будем разбираться. Хорошо, что сегодня взяли хотя бы один балл.

У вратаря Сергея Денисова (ХК "Рязань") работы в матче было предостаточно.

Следующая игра ХК «Рязань» состоится в четверг, 10 января. Соперником «горожан» будет команда «Горняк» (Учалы). Начало встречи в 19.00 (Дворец спорта «Олимпийский»).