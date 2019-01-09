2019-01-09T12:58:58+03:00
Общество

Рязанский коллекционер часов ради нового экземпляра пошел на преступление

Кражу он совершил во время праздничного застолья
Антон КОНОВАЛОВ
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В Михайлове у 49-летней женщины после праздничного застолья пропали уникальные настенные часы. Они изготовлены несколько десятков лет назад, имеют необычную красивую форму, что и соблазнило одного из гостей.

Хозяйка вспомнила, что в тот вечер к ней пожаловали не только друзья, но и незнакомцы. Пообщавшись с участниками компании, полицейские заподозрили в краже одного из «залетных». Выяснилось, что 44-летний мужчина спешно уехал из райцентра в Рязань, где имеет собственное жилье. Там его и застали.

На стенах квартиры красовалась целая коллекция старинных часов – подозреваемый оказался их ценителем. Он совершил кражу, когда алкоголь притупил внимательность окружающих. Добытый преступным путем новый экземпляр тут же изъяли.

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