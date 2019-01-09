На строительство школы рядом с Дашково-Песочней Рязани выделят первые бюджетные деньги

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:25:11+03:00

Кроме этого средства запланированы на новый детсад – тоже в Песочне

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В конце декабря в министерстве строительного комплекса Рязанской области прошел второй этап отбора муниципальных образований, которым выделят субсидии на социальное развитие, сообщается на сайте минстроя.

В итоге отбор прошли два объекта. Первый – детсад на улице Зубково й в Рязани. Учреждение рассчитано на 220 малышей.

Второй объект – школа в селе Дядьково около ТЦ «Глобус». Школа входит в проект комплексной жилой застройки этого участка и будет относиться к Рязанскому району.

Учреждение рассчитано на 1500 учеников, однако первая очередь ее строительства – лишь на 500 человек.

В общей сложности на оба объекта из федерального, областного и местных бюджетов в 2019 году выделят почти 780 млн рублей.