Праздничное застолье в Рязани обернулось гибелью человека

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:04:38+03:00

На улице Старореченской молодые люди до смерти избили старшего товарища

Изменить размер текста: A A

3 января на улице Старореченской в Рязани в квартире одного из домов компания распивала спиртное. Двое молодых людей – 1985 и 1988 годов рождения – заподозрили своего 49-летнего товарища в краже мобильного телефона и денег. Чтобы проучить знакомого парни жестоко избили его. Через некоторое время пострадавший скончался в больнице.

Московский межрайонный следственный отдел города Рязань СКР по Рязанской области возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Подозреваемые задержаны. Расследование уголовного дела продолжается.