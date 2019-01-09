2019-01-09T12:04:38+03:00
Происшествия

Праздничное застолье в Рязани обернулось гибелью человека

На улице Старореченской молодые люди до смерти избили старшего товарища
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

3 января на улице Старореченской в Рязани в квартире одного из домов компания распивала спиртное. Двое молодых людей – 1985 и 1988 годов рождения – заподозрили своего 49-летнего товарища в краже мобильного телефона и денег. Чтобы проучить знакомого парни жестоко избили его. Через некоторое время пострадавший скончался в больнице.

Московский межрайонный следственный отдел города Рязань СКР по Рязанской области возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Подозреваемые задержаны. Расследование уголовного дела продолжается.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Виновнику гибели четырех студентов рязанский суд вновь отказал в УДО
Лучший вратарь молодежного чемпионата мира Петр Кочетков приехал в Рязань
Рязанский коллекционер часов ради нового экземпляра пошел на преступление
На строительство школы рядом с Дашково-Песочней Рязани выделят первые бюджетные деньги
Под конец праздничных выходных пьяных рязанских водителей задержали втрое больше обычного
За новогодние праздники в Рязанской области в огне погибли два человека
После вылета в кювет на рязанской дороге пострадали три человека, в том числе ребенок
Митрополит Рязанский и Михайловский посетил областную детскую больницу
В Рязани прошло рабочее совещание губернатора и полномочного представителя Президента в ЦФО
Актриса Любовь Толкалина отметила Рождество в Рязанской области
За полвека рязанец собрал уникальную коллекцию топоров
Посетителям кинотеатра эвакуированного рязанского ТРЦ компенсируют затраты
Прилетело: рязанцу пробили окна дома и иномарки
Катание на санях и настоящие скачки: в рязанской глубинке Рождество отметили на зависть горожанам
В Рязани ТРЦ «Круиз» эвакуировали из-за сообщения о задымлении
Ночью в Рязанской области резко подморозит