Под конец праздничных выходных пьяных рязанских водителей задержали втрое больше обычного

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:08:30+03:00

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За 6, 7 и 8 января на дорогах области зарегистрировано 7 ДТП, в которых один человек погиб и 9 получили травмы, сообщает пресс-службу рязанской Госавтоинспекции.

Смертельная авария, напомним, произошла 8 числа на Московском шоссе. 36-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому переходу около остановки «Рязанские сады». Легковушка, ехавшая в это время по трассе, благополучно остановилась перед зеброй, пропуская пешехода. Однако позади нее ехал рейсовый автобус, который не успел затормозить. Он влетел в автомобиль, а тот от удара отбросило на пешехода. Молодая женщина скончалась на месте.

Кроме этих аварий за три последних праздничных выходных в регионе произошло 66 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 1237 нарушений правил дорожного движения.

И задержали 41 водителя в состоянии опьянения. Кстати, в обычные дни это число колеблется в районе 5-6 за сутки, то есть под конец каникул пьяных водителей выявили почти втрое больше обычного.