За новогодние праздники в Рязанской области в огне погибли два человека

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:49:56+03:00

Всего в регионе с начала 2019 года зарегистрировано 35 пожаров

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Пресс-служба МЧС по Рязанской области сообщила, что за период 1 января по шесть часов утра 9 января на территории региона произошли 35 пожаров. Огонь повредил 26 строений, три единицы техники, погибли два человека (оба трагических случая произошло в Рязани).

1 января на Касимовском шоссе на пожаре погиб мужчина. 8 января во время пожара в поселке Борки скончалась женщина 1969 года рождения.

К ликвидации последствия автомобильных аварии сотрудники МЧС не привлекались. Не зарегистрировано несчастных случаев и на водоемах.