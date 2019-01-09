2019-01-09T11:33:43+03:00
Происшествия

После вылета в кювет на рязанской дороге пострадали три человека, в том числе ребенок

Водитель отделался испугом
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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Во вторник, 8 января, примерно в 9.08 в Скопинском районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Авария случила на 246 км трассы Р-22 «Каспий».

31-летний житель Московской области на автомобиле Lexus, по предварительным данным, превысил скорость и не справился с управлением – машина вылетела в кювет, где опрокинулась.

В результате пострадали три пассажира иномарки: 37-летний мужчина, 19-летняя девушка и 12-летний ребенок обращались помощью медиков. Автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

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