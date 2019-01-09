2019-01-09T15:31:47+03:00
Новый год 2019

В рязанском Михайлове подвели итоги конкурса «Елка-2019»

Победителям вручили подарки, а всем остальным - награды за участие
Константин МОГИЛИН
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Фото: издательство «Пресса».Фото: издательство «Пресса».
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6 января в Михайловской детской библиотеке подвели итоги конкурса «Елка-2019», который проводился с 18 декабря, сообщает издательство «Пресса».

Церемония награждения прошла на празднике «Волшебство в Книжном королевстве». Для участия в творческом конкурсе дети должны были изготовить праздничное дерево из любых подручных средств. В итоге победителями соревнования стали Ксения Чикучинова (1 место) и Евгения Разоренова (2 место). Девочкам вручили подарки, а всем остальным ребятам - награды за участие в конкурсе.

На праздник к юным читателям пришли сказочные персонажи: Книжная королева, Баба Яга и Кощей. Дети танцевали, пели песни и водили хоровод.

Фото: издательство «Пресса».

Фото: издательство «Пресса».

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