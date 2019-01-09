Актриса Любовь Толкалина отметила Рождество в Рязанской области
О деревенских каникулах она охотно рассказывала в соцсетях
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Актриса театра и кино Любовь Толкалина встретила Рождество на малой родине - в селе Савватьма Рязанской области. Оттуда она сделала несколько публикаций в своем Instagram.
- В нашей Савватемской церкви я с детства помню все трещинки в полу, наперечет знаю все иконы, а сегодня мне даже дали петь на клиросе, - поделилась с подписчиками актриса.
«Стихи, коньки, родник, баня, костер на улице, чтение новых сочинений, чай и разговоры о самом главном», - так описала Толкалина свой досуг в рязанской глубинке. В этот же список, судя по одному из опубликованных видео, вошли святочные гадания на кофейной гуще.
В одной абсолютно счастливой деревеньке...