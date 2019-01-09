Актриса Любовь Толкалина отметила Рождество в Рязанской области

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:29:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Актриса театра и кино Любовь Толкалина встретила Рождество на малой родине - в селе Савватьма Рязанской области. Оттуда она сделала несколько публикаций в своем Instagram.

- В нашей Савватемской церкви я с детства помню все трещинки в полу, наперечет знаю все иконы, а сегодня мне даже дали петь на клиросе, - поделилась с подписчиками актриса.

«Стихи, коньки, родник, баня, костер на улице, чтение новых сочинений, чай и разговоры о самом главном», - так описала Толкалина свой досуг в рязанской глубинке. В этот же список, судя по одному из опубликованных видео, вошли святочные гадания на кофейной гуще.