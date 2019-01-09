2019-01-09T10:36:21+03:00
Недвижимость

В Рязани прошло рабочее совещание губернатора и полномочного представителя Президента в ЦФО

Обсуждалась, в частности, готовность субъекта к реализации проекта «Жилье и городская среда»
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В декабре состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Николая Любимова и полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева.

В рамках встречи прошло рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы обеспечения жильем молодых семей, использование ипотечных программ, а также готовность субъекта РФ к реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В совещании приняли участие члены регионального правительства, руководители Рязанской областной Думы, администрации Рязани, строительных компаний, руководство ведущих банков города.

Директор Рязанского филиала АО «Россельхозбанк» Сергей Синякин сообщил, что в сфере розничного кредитования уже не первый год самой популярной услугой остается ипотечное жилищное кредитование. В Рязанском филиале АО «Россельхозбанка» сложилась стабильная положительная динамика по этому направлению. По состоянию на 1 декабря 2018 года объем выдач ипотечных кредитов увеличился более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 1,8 млрд рублей .

При поддержке Рязанского филиала Россельхозбанка в 2018 году свои жилищные условия смогли улучшить более 1200 рязанских семей, что в 1,5 раза больше чем в предыдущем году.

В перечень аккредитованных филиалом застройщиков входят 27 строительных компании и 86 объекта недвижимости. Рязанский филиал активно развивает не только ипотечное кредитование, но и весь розничный сегмент в целом. По данным на 14 декабря 2018 года розничный портфель с начала года увеличился на 20% и составляет около 6 млрд рублей.

7 декабря состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Лучшая ипотечная программа в Рязанской области», независимое исследование организованное изданием «Комсомольская правда». АО «Россельхозбанк» оказался лучшим в номинации «Военная ипотека» и был отмечен почетной грамотой.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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