2019-01-09T10:47:27+03:00
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Митрополит Рязанский и Михайловский посетил областную детскую больницу

Он рассказал ребятам о Рождестве и вручил небольшие подарки
Роман КАРПОВ
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7 декабря митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил ребят, находящихся на лечении в Областной детской клинической больнице.

- Главный священник региона рассказал своим маленьким собеседникам о Рождестве Христа, о том, что принесло миру это великое событие, а дети внимательно слушали, задавали вопросы и активно участвовали в беседе, - сообщили в пресс-службе Рязанской еперхии.

Лечебное учреждение также посетили его духовный попечитель иерей Георгий Цветков, ключарь Борисо-Глебского собора Рязани протоиерей Георгий Аверин и воспитанники воскресной школы. Все они, как и владыка, вручили ребятам небольшие подарки.

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