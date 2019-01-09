Митрополит Рязанский и Михайловский посетил областную детскую больницу
Он рассказал ребятам о Рождестве и вручил небольшие подарки
Изменить размер текста:
7 декабря митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил ребят, находящихся на лечении в Областной детской клинической больнице.
- Главный священник региона рассказал своим маленьким собеседникам о Рождестве Христа, о том, что принесло миру это великое событие, а дети внимательно слушали, задавали вопросы и активно участвовали в беседе, - сообщили в пресс-службе Рязанской еперхии.
Лечебное учреждение также посетили его духовный попечитель иерей Георгий Цветков, ключарь Борисо-Глебского собора Рязани протоиерей Георгий Аверин и воспитанники воскресной школы. Все они, как и владыка, вручили ребятам небольшие подарки.