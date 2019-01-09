2019-01-09T10:02:30+03:00
Общество

За полвека рязанец собрал уникальную коллекцию топоров

Увлечение обернулось еще и выходом книги
Мария БЛИНОВА
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Фото: Кадр сюжета ГТРК «Ока».Фото: Кадр сюжета ГТРК «Ока».
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Александр Радула из села Русаново Клепиковского района уже более полувека изучает свойства и историю топоров, а в его уникальной коллекции – более 100 этих изделий. В мини-музее коллекционера побывала съемочная группа ГТРК «Ока».

Материал топорища, возраст и место, где сделали топор – все это Александр Макарович может определить на глаз. Равно как и то подойдет ли инструмент для рубки леса. А это для наших предков было главным свойством изделия.

– Многие считают, что чем тоньше клин, тем топор глубже врежется, это грубая ошибка, – пояснил коллекционер.

Главная ценность топора, созданного тысячу лет назад, в том, чтобы помимо глубокого проникания в дерево еще и отбрасывать большие щепки: тогда сразу появляется место для нового удара. В результате дерево валят быстро. Если же лезвие тонкое, оно будет застревать, и на его раскачивание/выемку каждый раз будет уходить время. Так целый день на одно дерево потратишь.

Любимый топор коллекционера сам Александр Радула называет идеальным. Обнаружили его в Касимовском районе при раскопках – инструментом пользовались воины Древней Руси. Позже именно это изделие стало известным на весь мир.

– Топор пришелся ко двору на Руси. Да так, что и стали называть его русским топором, а не касимовским. Когда пошло серийное производство финская фирма в своем каталоге так и написала – «Русский топор», – рассказывает Александр Макарович.

Коллекционер увлекается разными науками, сам проводит расчеты и оттачивает лезвия на станке. А при помощи гидравлического пресса изучил усилие, необходимое для входа клина на глубину в 20 см в дерево.

За полвека Александр Макарович сделал немало собственных открытий, о которых написал в книге «Топоры». Посмотреть на уникальную коллекцию и услышать рассказ о ней можно в мини-музее Александра Радула, который он открыл в родном селе.

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