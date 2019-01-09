2019-01-09T09:09:50+03:00
Общество

Посетителям кинотеатра эвакуированного рязанского ТРЦ компенсируют затраты

Также билет можно обменять на новый
Антон КОНОВАЛОВ
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Администрация кинотеатра «Люксор» в рязанском «Круизе» сделала заявление для тех, кто купил билеты на отмененные сеансы 8 января. Напомним, ТРЦ в этот день полностью эвакуировали и закрыли до конца дня из-за сообщения о задымлении.

- Все ранее купленные билеты на отменённые сеансы вы можете обменять или получить денежную компенсацию.(при наличии билета), - говорится в заявлении, опубликованном в официальном сообществе кинотеатра.

За подробностями администрация призывает обращаться в кассу кинотеатра.

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