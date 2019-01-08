Катание на санях и настоящие скачки: в рязанской глубинке Рождество отметили на зависть горожанам

8 Янв. 2019 2019-01-08T17:23:44+03:00

Где такая красота? В Сасовском районе! Фото: Издательство «Пресса».

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7 января в Сасовском районе у села Устье прошли IV Рождественские гулянья. Праздник здесь настолько хорош, что на него приезжают и жители соседних районов. Главная особенность – конные скачки.

Подготовку участники скачек показали не только спортивную. Фото: Издательство «Пресса».

На этот раз фаворит предыдущих рождественских состязаний – команда из Пителинского района – не явилась «по техническим причинам», сообщает издательство «Пресса». А потому боролись лишь сасовские и шацкие коневоды, однако это ничуть не убавило соревновательного духа.

– На первых трех гуляньях было очень много забот, и я не смог найти время для участия в скачках, – говорит сасовский предприниматель Владимир Рожков. – Но в этом году удалось: дух захватывает! Просто скакать это одно, а вот соревноваться… совсем другое дело!

Владимир, кстати, участвовал в скачках на собственной лошади и пришел к финишу вторым. Но прокатиться и без состязательного момента, желающих было хоть отбавляй: организаторы устроили катание в санях, к которым выстроилась очередь.

Пока горожане смотрят на санные прогулки по телевизору, сасовцы гуляют вовсю. Фото: Издательство «Пресса».

Для любителей скорости организовали и горку, по словам детворы «Классную!!!». На ней, кстати, были замечены и взрослые, оседлавшие ватрушки.

И прекрасно, и безопасно! Фото: Издательство «Пресса».

Развлекали гостей работники культуры: песни, танцы, хороводы, скоморохи и коробейники – все на месте.

Для местных работников культуры такая работа – тоже праздник. Фото: Издательство «Пресса».

От таких развлечений, да еще на морозе, проголодаешься вмиг. Спасли представители села Берестянки, обеспечившие гостей полевой кухней с горячими кашей и чаем. Желающих разговеться и просто сытно поесть ждал и шашлык.

Горячей полевой кухней гостей обеспечили суровые, но хлебосольные жители села Берестянки. Фото: Издательство «Пресса».

Если зимние гулянья в Сасовском районе так пойдут и дальше, гладишь, на конях приедут конкуренты еще из пары районов... А там и до праздника регионального уровня недалеко.