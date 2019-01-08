В Рязани ТРЦ «Круиз» эвакуировали из-за сообщения о задымлении
По официальной информации, тревога оказалась ложной
Фото: www.instagram.com/rzn_life/
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8 января в Рязани эвакуировали ТРЦ «Круиз». Эту информацию подтвердили в ГУ МЧС по Рязанской области.
В 14.39 в диспетчерскую поступило сообщение о задымлении в здании по адресу Солотчинское шоссе, 11, после чего людей и попросили освободить помещения. На вызов были отправлены 8 пожарных машин, туда же прибыла «скорая», однако тревога оказалась ложной.
В соцсетях посетители ТРЦ рассказывали о «запахе гари на третьем этаже».