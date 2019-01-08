2019-01-08T16:19:02+03:00
Происшествия

В Рязани ТРЦ «Круиз» эвакуировали из-за сообщения о задымлении

По официальной информации, тревога оказалась ложной
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: www.instagram.com/rzn_life/Фото: www.instagram.com/rzn_life/
Изменить размер текста:

8 января в Рязани эвакуировали ТРЦ «Круиз». Эту информацию подтвердили в ГУ МЧС по Рязанской области.

В 14.39 в диспетчерскую поступило сообщение о задымлении в здании по адресу Солотчинское шоссе, 11, после чего людей и попросили освободить помещения. На вызов были отправлены 8 пожарных машин, туда же прибыла «скорая», однако тревога оказалась ложной.

В соцсетях посетители ТРЦ рассказывали о «запахе гари на третьем этаже».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Катание на санях и настоящие скачки: в рязанской глубинке Рождество отметили на зависть горожанам
Ночью в Рязанской области резко подморозит
Незнакомец предложил рязанке подвезти ее на велосипеде – дело едва не закончилось изнасилованием
На Московском шоссе в Рязани насмерть сбили женщину
Горадминистрация: Рождественские богослужения посетили десятки тысяч рязанцев
В рязанской глубинке предприимчивый пенсионер украл у соседа аккумулятор
Рязанцы не поделили женщину
В рязанском райцентре Сасово пьяная женщина на «Ниве» пыталась уехать от полиции
Рязанцы рассказали о «смертельной ловушке» на 3-м Борковском карьере
Рязани официально вручили «Хрустальную снежинку» – символ Новогодней столицы России
Утром в Рязани сгорел дом – погиб человек
Бесплатную юридическую помощь получили еще полтысячи рязанцев
На улице Новоселов в Рязани случился «потоп»
В Рязани стартовал фестиваль «Встретимся на Рождество!»
Рязанский сельчанин чуть не оставил соседнюю деревню без воды
ХК «Рязань» одержал победу в первом матче 2019 года
Детские пособия в Рязанской области будут выплачивать по новой схеме
В Рязани задержали сотрудника автосервиса, угнавшего машину клиента
В рязанский травмпункт обратились 300 человек за 4 дня
У жителя рязанской глубинки изъяли крупную партию марихуаны
За несколько часов в Рязанской области сгорели три бани
Рождественское послание Митрополита Рязанского и Михайловского Марка