В Рязани ТРЦ «Круиз» эвакуировали из-за сообщения о задымлении

8 Янв. 2019 2019-01-08T16:19:02+03:00

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8 января в Рязани эвакуировали ТРЦ «Круиз». Эту информацию подтвердили в ГУ МЧС по Рязанской области.

В 14.39 в диспетчерскую поступило сообщение о задымлении в здании по адресу Солотчинское шоссе, 11, после чего людей и попросили освободить помещения. На вызов были отправлены 8 пожарных машин, туда же прибыла «скорая», однако тревога оказалась ложной.

В соцсетях посетители ТРЦ рассказывали о «запахе гари на третьем этаже».