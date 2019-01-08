Ночью в Рязанской области резко подморозит
Зато днем «отогреемся»
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз метеорологов регионального филиала Гидрометцентра на 9 января.
По информации синоптиков, в среду ожидается переменная облачность. В отдельных районах области небольшой снег – осадки до 0,2 миллиметра (в пересчете на воду). Ветер южный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью опустится до -19…-14ºС, местами мороз достигнет -24°С. Днем столбики термометров поднимутся до -13…-8°С.
Внимание автомобилистам: на дорогах гололедица!