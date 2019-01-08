На Московском шоссе в Рязани насмерть сбили женщину

8 Янв. 2019 2019-01-08T14:38:58+03:00

Она переходила дорогу по опасной нерегулируемой «зебре»

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8 января в Рязани погибла 36-летняя женщина, пересекавшая Московское шоссе по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП случилось около 9.50 у остановки «Рязанские сады».

Автомобиль Kia под управлением 29-летнего водителя остановился перед «зеброй», однако ехавший следом рейсовый автобус, за рулем которого был 56-летний москвич, затормозить не успел… В результате столкновения иномарку отбросило на пешехода.

Женщина скончалась на месте ДТП.