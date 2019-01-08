2019-01-08T13:59:58+03:00
Общество

Горадминистрация: Рождественские богослужения посетили десятки тысяч рязанцев

Службы прошли в 25 храмах облцентра
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба администрации Рязани.Фото: Пресс-служба администрации Рязани.
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В Рождественский сочельник во всех православных храмах Рязани прошли службы в честь Рождества Христова. В Христорождественском кафедральном соборе Божественную литургию и вечерню совершил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. В этот день собор посетил и губернатор Николай Любимов, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

– Две тысячи лет назад жизнь мира сделала крутой поворот. Она разделилась на две части — первая это то, что было до Рождества Христова, вторая — то, что стало достоянием истории после него, – сказал, обращаясь к прихожанам, митрополит Марк после службы.

По информации пресс-службы горадминистрации, праздничные богослужения прошли в 25 храмах облцентра. В общей сложности их посетили более 80 тысяч человек.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани

Фото: Пресс-служба администрации Рязани

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