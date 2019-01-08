Прилетело: рязанцу пробили окна дома и иномарки

8 Янв. 2019 2019-01-08T18:11:41+03:00

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В полицию Спас-Клепиков обратился 32-летний житель райцентра – 6 января около 23 часов в его доме разбили два окна, а во дворе изуродовали машину.

Дом атаковали кирпичами: один из стеклопакетов пробили насквозь, да так, что кирпич прилетел прямо в комнату. В ней, к счастью, в этот момент никого не было – семья находилась в другой комнате, сообщает пресс-служба рязанской полиции.

Помимо этого неизвестный изуродовал и машину хозяина дома. Кирпичи, видимо, кончились – заднее стекло KIA разнесли топором, который в итоге остался в салоне.

Осмотрев дом и соседние дворы, оперативники нашли «следы», благодаря которым выяснили, что к преступлению причастен 34-летний житель райцентра. Мужчину сразу же разыскали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.