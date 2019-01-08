Рязанцы не поделили женщину
Михайловский межрайонный следственный отдел СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного по стать «Покушение на убийство».
Установлено, что 1 сентября 2018 года в одном из сел Захаровского района двое мужчин и женщина совместно распивали спиртное. Интересно, что с одним из кавалеров женщина официально состояла в браке (правда, уже несколько лет они не жили вместе), а с другим последние три года проживала. Как это часто бывает, во время застолья возник словесный конфликт. Нынешний ухажер заревновал подругу к официальному мужу.
В итоге муж взялся за нож и дважды ударил сожителя жены. Тот поварился на крыльцо и потерял сознание.
Благодаря своевременной и квалифицированной помощи медиков жизнь пострадавшего удалось спасти.
В настоящее время дело передано в суд.
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