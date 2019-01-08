2019-01-08T13:11:30+03:00
Происшествия

Рязанцы не поделили женщину

Один из них едва не лишился жизни, другой теперь отправится в тюрьму
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Михайловский межрайонный следственный отдел СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного по стать «Покушение на убийство».

Установлено, что 1 сентября 2018 года в одном из сел Захаровского района двое мужчин и женщина совместно распивали спиртное. Интересно, что с одним из кавалеров женщина официально состояла в браке (правда, уже несколько лет они не жили вместе), а с другим последние три года проживала. Как это часто бывает, во время застолья возник словесный конфликт. Нынешний ухажер заревновал подругу к официальному мужу.

В итоге муж взялся за нож и дважды ударил сожителя жены. Тот поварился на крыльцо и потерял сознание.

Благодаря своевременной и квалифицированной помощи медиков жизнь пострадавшего удалось спасти.

В настоящее время дело передано в суд.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Катание на санях и настоящие скачки: в рязанской глубинке Рождество отметили на зависть горожанам
В Рязани ТРЦ «Круиз» эвакуировали из-за сообщения о задымлении
Ночью в Рязанской области резко подморозит
Незнакомец предложил рязанке подвезти ее на велосипеде – дело едва не закончилось изнасилованием
На Московском шоссе в Рязани насмерть сбили женщину
Горадминистрация: Рождественские богослужения посетили десятки тысяч рязанцев
В рязанской глубинке предприимчивый пенсионер украл у соседа аккумулятор
В рязанском райцентре Сасово пьяная женщина на «Ниве» пыталась уехать от полиции
Рязанцы рассказали о «смертельной ловушке» на 3-м Борковском карьере
Рязани официально вручили «Хрустальную снежинку» – символ Новогодней столицы России
Утром в Рязани сгорел дом – погиб человек
Бесплатную юридическую помощь получили еще полтысячи рязанцев
На улице Новоселов в Рязани случился «потоп»
В Рязани стартовал фестиваль «Встретимся на Рождество!»
Рязанский сельчанин чуть не оставил соседнюю деревню без воды
ХК «Рязань» одержал победу в первом матче 2019 года
Детские пособия в Рязанской области будут выплачивать по новой схеме
В Рязани задержали сотрудника автосервиса, угнавшего машину клиента
В рязанский травмпункт обратились 300 человек за 4 дня
У жителя рязанской глубинки изъяли крупную партию марихуаны
За несколько часов в Рязанской области сгорели три бани
Рождественское послание Митрополита Рязанского и Михайловского Марка